Curs de reanimare neonatală, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Baia Mare

Pe 20 octombrie 2026, Secția de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare organizează Cursul de reanimare neonatală – o zi dedicată pregătirii pentru acele clipe în care priceperea, calmul și intervenția corectă pot schimba un destin.

„Cursul cuprinde atât pregătire teoretică, cât și ateliere practice Hands-On în echipe, pentru ca fiecare gest să fie exersat înainte ca el să fie necesar într-o situație reală. Pentru un nou-născut, începutul vieții ar trebui să fie o îmbrățișare. Uneori, însă, începutul este o luptă. Iar atunci e nevoie de oameni pregătiți să lupte pentru el”, au precizat oficialii spitalului. Participarea la curs este gratuită, iar înscrierile se fac la adresa neonatologie@sjbm.ro, cu menționarea datelor personale.