Distincții pentru angajați ai Spitalului Pneumoftiziologie Baia Mare

În cadrul Galei Aniversare – 25 de ani, organizată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Maramureș, profesioniștii din sănătate au fost celebrați pentru dăruirea, responsabilitatea și excelența demonstrate de-a lungul anilor.

Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare, această seară a avut o semnificație cu totul specială: două Distincții de Excelență au fost acordate celor care, prin muncă, empatie și profesionalism, contribuie zi de zi la îngrijirea pacienților. Primul premiu a revenit echipei de îngrijiri paliative a unității medicale, respectiv Distincția de Excelență.

„Această recunoaștere este dedicată unei echipe pentru care îngrijirea înseamnă mai mult decât competență profesională. Înseamnă respect pentru demnitatea pacientului, empatie, răbdare, compasiune și prezență umană, mai ales în momentele în care fiecare gest și fiecare cuvânt capătă o valoare aparte. Premiul acordat colectivului secției Îngrijiri Paliative reprezintă o recunoaștere a profesionalismului, a coordonării exemplare și a devotamentului demonstrate în îngrijirea pacienților. Este, totodată, o recunoaștere a puterii unei echipe unite în jurul aceluiași scop: să aline, să îngrijească și să ofere demnitate și speranță”, au declarat reprezentanții spitalului.

A doua Distincție de Excelență pentru întreaga activitate profesională a revenit doamnei Cornelia Apostol, asistent medical de pediatrie principal.

„O carieră în sănătate se construiește prin ani de muncă, responsabilitate, sacrificiu și dragoste pentru profesie. Distincția acordată doamnei Apostol Cornelia este o recunoaștere a unei activități profesionale dedicate și a unei cariere construite cu empatie, perseverență și respect pentru pacient. Este o onoare care vorbește despre decenii de implicare, despre grija oferită celor aflați în suferință și despre contribuția unui profesionist la formarea și inspirarea generațiilor care vin din urmă. Pentru noi, aceste distincții nu sunt doar diplome sau plachete. Sunt o confirmare că munca făcută cu suflet, responsabilitate și respect pentru oameni nu trece neobservată”, au mai completat oficialii unității sanitare.