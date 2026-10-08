„Eftin, da’ bun”, cu Daniel FăT

Azi, 8 octombrie, de la ora 19, sunteţi aşteptaţi la Pensiunea Hangiţa să vă distraţi alături de actorul Daniel FăT în spectacolul său captivant „Eftin, da’ bun”, inspirat din „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale.

În spectacol, actorul Daniel FăT își asumă rolul tuturor celor 9 personaje, trecând cu măiestrie de la note grave la vesele cu expresivitatea unui artist complex. După partea de teatru, va urma și o repriză de folk, unde vă vor încanta și invitaţii Geta&Daniel Man, Grupul Folk Cuarț și alte surprize. Informații și rezervări la telefon: 0745509296.