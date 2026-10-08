Incendiu de proporții în zona Craica din Baia Mare

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață (7 octombrie), în jurul orei 4.00, pe strada Păltinișului, în zona Craica din Baia Mare. Flăcările au cuprins mai multe locuințe improvizate, iar incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ un hectar.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, intervenția fiind îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile și de vântul care a favorizat extinderea focului.

Pentru stingerea incendiului au intervenit șapte autospeciale de stingere, două autospeciale de primă intervenție și comandă, două echipaje SMURD, trei cisterne de alimentare cu apă și două utilaje ale Primăriei Baia Mare. În sprijin au fost trimise autospeciale de stingere de la SPSU Aramis Invest și de la operatorul economic Italsofa.

Pompierii au acționat pe mai multe sectoare pentru a limita extinderea flăcărilor și pentru a stinge toate focarele. Incendiul a fost lichidat în cele din urmă, iar echipajele au rămas la fața locului pentru înlăturarea efectelor produse.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.