Motocicliști prinși cu 170 și 125 km/h

Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri în Baia Sprie, unde doi motocicliști au fost prinși circulând cu viteze mult peste limita legală. Unul dintre ei avea 170 km/h, iar celălalt 125 km/h, pe un sector de drum unde viteza maximă admisă era de 50 km/h.

Acțiunea a avut loc marți, 6 octombrie, între orele 16.30 și 19.00, și a urmărit prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.

Polițiștii au organizat două filtre, au verificat 21 de autovehicule și au legitimat 25 de persoane. Cinci conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest.

În urma controalelor au fost aplicate 12 amenzi, în valoare totală de peste 16.000 de lei. De asemenea, patru șoferi au rămas fără permise de conducere pentru depășirea vitezei maxime admise.

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave și le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele de viteză pentru a evita producerea unor tragedii.