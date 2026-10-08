Peste 130 de oameni au urcat pe munte alături de jandarmii maramureșeni

Aproximativ 130 de persoane au răspuns invitației jandarmilor montani și au participat la o drumeție organizată la Cota 1000 – Șuior, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Montane și a Zilei Educației.

Sub îndemnul „Hai cu noi în drumeție!”, participanții au pornit pe traseu, unde au avut parte nu doar de o plimbare în natură, ci și de o lecție despre cum trebuie să ne comportăm pe munte. Jandarmii le-au explicat celor prezenți ce echipament este potrivit, cum se face orientarea pe traseu și ce trebuie făcut în cazul întâlnirii cu animale sălbatice.

Pentru copii, drumeția a fost o adevărată aventură. Au descoperit natura, au pus întrebări și au aflat lucruri utile de la jandarmii care patrulează pe traseele montane și intervin atunci când turiștii au nevoie de ajutor.

La final, fiecare participant a primit o „Diplomă de Drumeț”, iar pentru refacerea energiei, organizatorii i-au întâmpinat pe cei ajunși la final cu mere și dulciuri.

Prin astfel de activități, jandarmii montani își propun să îi apropie pe copii de natură și să îi învețe să o respecte. O simplă drumeție poate deveni astfel o lecție despre munte, siguranță și responsabilitate, dar și o amintire frumoasă petrecută împreună.

La organizarea evenimentului au contribuit Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare, Cercetașii Munților și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.