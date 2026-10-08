Polițiștii maramureșeni, alături de iubitorii de animale

Ziua Mondială a Animalelor, sărbătorită în fiecare an pe 4 octombrie, a fost un prilej pentru polițiștii maramureșeni să le vorbească oamenilor despre grija și responsabilitatea pe care le avem față de animale.

La Sighetu Marmației, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat o activitate preventivă împreună cu voluntarii Asociației „Arca Animăluțelor”. Aceștia au discutat cu cetățenii despre îngrijirea animalelor, respectarea legii, dar și despre prevenirea abandonului și a actelor de cruzime.

Mesajul transmis a fost unul simplu: un animal nu înseamnă doar hrană și adăpost, ci și responsabilitate și grijă din partea celui care îl are în îngrijire.

O altă activitate a avut loc pe 6 octombrie la Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” din Baia Mare. Polițiștii de la Protecția Animalelor, împreună cu cei de la Biroul Siguranță Școlară, le-au explicat elevilor de ce este important să respecte animalele și să se comporte responsabil în preajma lor.