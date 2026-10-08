Sediu nou pentru Poliția Orașului Tăuții-Măgherăuș

Poliția Orașului Tăuții-Măgherăuș are, de acum, un sediu modern, după finalizarea lucrărilor de reabilitare a unei clădiri puse la dispoziție de administrația locală. Noul spațiu a fost inaugurat oficial și va fi folosit atât de Poliția Română, cât și de Poliția Locală Tăuții- Măgherăuș.

Investiția vine după ce vechiul sediu nu mai oferea condițiile necesare pentru desfășurarea activității. Noua clădire asigură condiții mai bune de lucru pentru polițiști și un cadru mai potrivit pentru colaborarea dintre cele două structuri.

La inaugurare, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, comisar-șef Daniel Ovidiu Cătană, a subliniat importanța investiției pentru comunitate.

„Infrastructura instituțională a poliției trebuie să evolueze în același ritm. Este necesar să ținem pasul cu dezvoltarea orașului, să ne modernizăm, să fim mai eficienți și mai aproape de oameni. Putem construi împreună un sistem de ordine și siguranță publică mai eficient”, a declarat șeful IPJ Maramureș.

În încheiere, Daniel Ovidiu Cătană a dat asigurări că „Poliția Orașului Tăuții-Măghe­răuș va continua să fie alături de cetățeni, să își îndeplinească misiunea cu responsabilitate și profesionalism și să contribuie, împreună cu toate instituțiile partenere, la siguranța și buna dezvoltare a comunității”.