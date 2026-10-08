Șofer cu 0,86 mg/l alcool, după un accident în Valea Vișeului

Un tânăr de 23 de ani a fost depistat cu o alcoolemie ridicată după ce a provocat un accident rutier în noaptea de marți spre miercuri (6/7 octombrie), în localitatea Valea Vișeului.

Accidentul s-a produs în jurul orei 00.00, în timp ce polițiștii se aflau la un incendiu izbucnit la o anexă din localitate. Un autoturism al Secției 4 Poliție Rurală Leordina, care era oprit regulamentar, a fost lovit de mașina condusă de tânărul de 23 de ani. Din primele verificări, acesta ar fi efectuat o manevră de mers cu spatele în momentul impactului. După coliziune, șoferul și-a continuat deplasarea aproximativ 30 de metri, după care a intrat cu mașina într-un arbore.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident pe DN1C, la Mesteacăn. Un tânăr a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs marți, 6 octombrie, în jurul orei 14.00, pe DN1C, la limita dintre județul Sălaj și localitatea Mesteacăn.

Din primele verificări ale polițiștilor, un tânăr de 23 de ani nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Într-o curbă periculoasă la dreapta, acesta ar fi ajuns pe contrasens, unde mașina sa s-a lovit de o autoutilitară condusă de un bărbat de 57 de ani.

În urma impactului, tânărul de 23 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Borșa • S-a urcat pe moped fără permis și a ajuns la spital

Un tânăr de 23 de ani a ajuns la spital după ce a fost implicat într-un accident rutier produs marți, 6 octombrie, pe strada Avram Iancu din Borșa.

Potrivit IPJ Maramureș, tânărul conducea un moped și, într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul vehiculului, intrând în gardurile a două imobile.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că mopedul nu era înmatriculat, iar tânărul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Tânărul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.