Tratați cu altă măsură? DN 18 B reparat în județul Cluj, lăsat dezastru în Maramureș

La ce l-am mai făcut Drum Național dacă e mai rău decât unul județean sau comunal? Revenind dinspre Cluj, am ales să intrăm prin satul natal al lui Pintea Viteazul, prin Măgoaja spre Boiereni-Rohia, apoi spre Târgu Lăpuș. De util, drumul e foarte util. În egală măsură, el e ignorat sau batjocorit, pe partea maramureșeană.

Pe ruta sa prin satele clujene, drumul, chiar dacă nu foarte larg, e îngrijit, fără gropi. Mai mult, după ce treci de Măgoaja spre Boiereni-Maramureș, sunt petice prelungite de asfalt proaspăt, la urcarea spre acel deal de limită de ju­deț. Am urcat cu mare speranță, drumul era rău în Maramureș de ani și ani. La limita de județ însă am înțeles: nici vorbă, reparațiile la drumul național s-au oprit la limita de județ. Dincolo, dezastru. Gropi, asfalt măcinat, crăpat, iar în curbe, surpări. În fiecare curbă… Totul culminează cu acea parcare dinainte de ieșirea spre Măgoaja, unde e practic groapă de gunoi în pădure, acolo nu se aruncă un ambalaj, două, de către trecători. E aruncat masiv, cu remorca. Cam atât despre buna vecinătate, cât și despre egala măsură.