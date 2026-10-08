Utilaje noi pentru gospodărirea comunei Gârdani

Primăria comunei Gârdani și-a înnoit dotarea pentru lucrările de gospodărire comunală, printr-un proiect realizat cu sprijinul GAL Maramureș Vest și finanțat prin AFIR, în cadrul intervenției DR 36.

În urma investiției au fost achiziționate un buldoexcavator, o freză de vegetație și o perie pentru măturat asfaltul. Utilajele vor fi folosite la întreținerea drumurilor, șanțurilor și rigolelor, la lucrări edilitare, pentru curățarea spațiilor verzi și a marginilor drumurilor, precum și pentru menținerea curățeniei pe străzile din comună.

Administrația locală estimează că noile echipamente vor permite intervenții mai rapide și mai eficiente și vor contribui la îmbunătățirea aspectului și întreținerii domeniului public.

Valoarea totală a proiectului este de 271.372,13 lei, din care 269.885,85 lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar 1.486,28 lei cheltuieli neeligibile.