Au fost premiate Cărțile Anului 2026

Cele mai bune creații ale anului literar 2025-2026 au fost premiate în cadrul festivității organizate de Revista de Cultură „Nord Literar”, în parteneriat cu Muzeul de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” și cu Reprezentanța Maramureș a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.

A fost unul dintre cei mai buni ani din perspectiva numărului de cărți și a diversi­tă­ții lor, motiv pentru care juriul, format din conf. univ. dr. Anamaria Fălăuș (președinte), conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Gheorghe Pârja, prof. dr. Monica D. Cândea și dr. Robert Strebeli, n-a avut o misiune ușoară.

„Priveam ce decupaj relevant al prezentului se poate construi din ceea ce am primit acum la concurs: de la corespondența intelectuală dintre literați de fibră, la elemente superbe de etnografie și de folclor; de la cercetare muzicală la cercetare antropologică; de la proză pornită din drame fundamentale provocate de război, la istorii ale evreilor; de la monografii despre tematici inedite ori despre personalități importante, la poezie”, a afirmat directorul Revistei de Cultură „Nord Literar”, dr. Dana Buzura-Gagniuc, cea care a moderat evenimentul.

Alături de scriitorii consacrați au fost membrii Cenaclului „Voci eminesciene” a Colegiului Național „Mihai Eminescu”, iar festivitatea s-a încheiat cu momentul muzical al lui Angelo Supuran, unul dintre cei mai activi și mai creativi membri ai cenaclului.

Premiile acestui an sunt

Premiul „Cartea Anului”, Cornel Munteanu, pentru volumul „Corespondență adnotată” (Editura Galaxia Gutenberg);

Premiul pentru proză, Luminița Colopelnic pentru volumul „Memoria libelulei”, (Editura RCR Editorial);

Premiul pentru poezie, Rodica Brad-Păuna, pentru volumul Transatlantice (Editura Littera Nova);

Premiul pentru critică literară, Cornel Munteanu pentru volumul „Lecturi în poliedru” (Editura Galaxia Gutenberg);

Premiul pentru secțiunea „Carte pentru copii”, Lucia Ileana Pop, pentru volumul „Povestea celor două nuci prietene” (Editura Actaeon Books);

Premiul pentru secțiunea „Etnografie”, Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu pentru volumul „Izvorul fermecat. Univers mitologic maramureșan” (Editura C.I.D.);

Premiul pentru secțiunea „Carte-document”, Pamfil Bilțiu și Maria Bilțiu pentru volumul „Troițele din județul Maramureș – Un tezaur de artă populară uitat” (Editura Cetatea Romei);

Premiul pentru secțiunea „Carte de specialitate”, Cristina Ioan, pentru volumul „Fanfara cu solist vocal” (Editura Valea Verde);

Premiul pentru monografie, Lazăr Temian și Laura Temian, pentru lucrarea „Vălenii Șomcutei de-a lungul vremurilor (istorie și obiceiuri tradiționale);

Premiul pentru lucrare de antropologie, Veronica Szinkulics pentru volumul bilingv „Femeile din lumea noastră fără cer – To the Women of Our Skyless World”;

Premiul „Augustin Cozmuța”, Felicia Mich, pentru volumul „Spațiile de margine în literatura română. Simbolistică și tipologie (Editura Casa Cărții de Știință);

Premiul special al juriului, Ileana Nemeș-Pop, pentru volumul de versuri „Femeia cu iarba pe umeri”, Editura Actaeon Books;

Premiul pentru debut, Tinu Coroian, pentru volumul de versuri „Anotimpuri în cuvinte” (Editura Valea Verde);

Premiul Editurii „Nord Literar”, Antonia Luiza Dubovici, pentru volumul de versuri „Dincolo de veghea Otiliei”, Editura Valea Verde;

Premiul „Vasile Radu Ghenceanu”, Liviu Coroiu pentru volumul de versuri „Tăcerea fântânilor”, Editura Casa Cărților;

Premiul „Punte de cuvinte”, Vasile Muste pentru volumul de versuri, „Ziua când îngerii au rămas flămânzi (Editura Casa Cărților);

Premiul pentru secțiunea „Interferențe”, Nicoară Mihali, pentru romanul „Drumul evreilor”, Editura Cetatea Romei;

Premiul pentru secțiunea „Mărturii”, Ioan Dorel Todea, pentru volumul „Tiberiu Utan – poetul profunzimilor tăcute” (Editura PandaPrint)

Premiul „Ioan Burnar”, Petru Racolța, pentru volumul de aforisme, „Racolțisme. Puncte de sprijin”;

Mențiuni:

Adrian Donca, pentru volumul de versuri „Pe drumul Ariadnei” (Editura Casa Cărților);

Vasile Petru Tomai, pentru romanul „Cetățuia Judelui” (Editura Actaeon Books);

Radu Botiș, pentru volumul de versuri „Taina poruncilor” (Editura Casa Cărților);

Daniel Bozga, pentru romanul în limba engleză „The castle of alienation” (Editura Actaeon Books).