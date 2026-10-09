Casa Minaur a ajuns la un grad de execuție de 85%

Lucrările la Casa Minaur, un simbol al handbalului băimărean, sunt finalizate în proporție de 85%, anunță oficialii primăriei. Aici urmează să func­ționeze un centru destinat seniorilor, iar proiectul ar putea fi recepționat în luna ianuarie a anului viitor.

„Casa Minaur prinde contur atât la interior, cât și la exterior. Și nu oricum, ci printr-un proiect pe care l-am gândit în așa fel încât seniorii handbalului băimă-rean să poată retrăi și transmite mai departe emoția zilelor de aur. Sala trofeelor, poveștile victoriilor și ale oamenilor care le-au făcut posibile, săli multifuncționale, cabinet de kinetoterapie și un spațiu exterior cu pergolă, în care vom regăsi inclusiv linia de 9 metri și poarta de handbal. Ceea ce facem, de fapt, aici, este să recuperăm o parte din identitatea sportivă a orașului nostru, o parte care părea pierdută pentru eternitate și să o redăm comunității, acolo unde îi e locul. În ianuarie ne pregătim pentru recepție”, a declarat Doru Dăncuș, primarul orașului Baia Mare.