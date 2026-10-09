Duminică, 11 octombrie, de la ora 19, la Teatrul Municipal Baia Mare, are loc reprezentația spectacolului CU SUFLETUL NU-I DE GLUMIT de Dimitré Di­nev, regia Daniel Vulcu. Scenografia îi aparține lui Mihai Vălu, coregrafia Raul Hotcaș. „Ceea ce părea tragic la început se va transforma într-o petrecere la care sufletele se deschid, sunt spuse lucruri fără inhibiții, umorul curge, iar prietenia se întărește. În timp ce moartea poate să mai aștepte. Un spectacol peste care plutesc luminile și umbrele Cimitirului Ve­sel de la Săpânța”. Spec­tacolul se joacă la Sala Mare și durează 150 de minute (cu pauză). Vârsta recomandată: 14+.