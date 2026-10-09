Portretul primarului din Sighetu Marmației, inclus în expoziția „Portrete cu nostalgii basarabene”

Expoziția „Portrete cu nostalgii basarabene” a fost vernisată de curând la Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul din Sighetu Marmației. Lucrările, realizate de pictorul și scriitorul basarabean Leonid Popescu, cuprind inclusiv un portret al actualului primar al orașului, Vasile Moldovan.

„Apreciez în mod deosebit gestul său de a dona expoziția Centrului Cultural și îi mulțumesc pentru portretul pe care a avut generozitatea să mi-l realizeze. Vă invit, stimați sigheteni, să descoperiți această expoziție și frumusețea poveștilor pe care artistul le spune prin pictura sa”, a transmis Vasile Moldovan.