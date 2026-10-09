Prea multe greșeli și ratări pentru a avea pretenția să câștigăm

CSM București – CS Minaur Baia Mare 29-27 (16-16)

CS Minaur Baia Mare a pierdut la limită meciul cu CSM București, ultimul din etapa 4 a Ligii Zimbrilor – 29-27 (16-16), după o partidă echilibrată, în care băimărenii au condus în mare parte din timp, dar nu au reușit să păstreze avantajul până la final.

Bucureștenii au început mai bine și au condus cu 2-0, însă Minaur a revenit și a preluat controlul jocului. Cu o apărare bună și atacuri eficiente, echipa băimăreană s-a desprins la patru goluri, scor 6-10 (13). Gazdele au revenit treptat, iar cu un minut înainte de pauză scorul era egal, 15-15. Minaur a mai înscris prin Klis, după o fază spectaculoasă, însă CSM București a stabilit scorul pauzei printr-un gol marcat de Drăgan, de la 9 metri, în ultima secundă.

Partea a doua a meciului a urmat un scenariu asemănător. Minaur s-a aflat în avantaj în cea mai mare parte a reprizei, dar bucureștenii au revenit pe final și au obținut victoria. Băimărenii au plătit pentru ratările din momentele importante și pentru lipsa de inspirație din ultimele minute, pierzând astfel puncte după un meci în care au avut șansa de a obține un rezultat mai bun.

Sala Apollo din București. Arbitri: Doru Pascu Manea – Radu Iliescu (București). Observator FRH: Marius Barcan (Craiova). Aruncări de la 7 m: 1-3 (transformate: 0-3, a ratat Drăgan). Minute de eliminare: 6-6.

CSM București: Petrila (8 intervenții), Vasile (o intervenție) – Oancea 1, Hlushak, Dumitrana 3, D. Voica 1, Ro­taru, Drăgan 11, Vojvodic 3, Baba 3, Ciu, Mosquera 1, Chiratcu, Mănescu 4, Przytula 2, Dascălu. Antrenor: Eliodor Voica.

CS Minaur Baia Mare: D. Makaria (6 intervenții), Buzogany (4 intervenții, a apărat un 7 m) – Bordeanu 7, Klis 6, Diocou 6 (3 din 7 m), Forsberg 5, Pavlov 1, Kotrc 1, Lornstad 1, Nagy, T. Botea, Rancans, Fotache. Nu au jucat: E. Pop, L. Sabou, Ardelean. Antrenor: Nuno Farelo.

Rezultate etapa 4: SCM Politehnica Timișoara – Dinamo București 27-26; CSM Vaslui – HC Buzău 35-29; CS Universitatea Cluj – Steaua București 26-25; CSO Teutonii Ghimbav – CSM Constanța 27-34; AHC Potaissa Turda – CSU Suceava 26-22; CSM București – CS Minaur Baia Mare 29-27.



Etapa a 5-a: Luni, 12 octombrie: Dinamo București – CSM Vaslui (ora 19.00, TVR Sport). Marți, 13 octombrie: CSM Constanța – AHC Potaissa Turda (ora 18.00). Miercuri, 14 octombrie: CS Minaur Baia Mare – SCM Politehnica Timișoara. Duminică, 18 octombrie: CSU Suceava – CSM București, ACS HC Buzău – Universitatea Cluj (ora 18.00). Luni, 19 octombrie: Steaua – Ghimbav (ora 18.00, TVR Sport).

Mâine, cu Steaua București în Cupa României

Duminică, 11 octombrie, CS Minaur va schimba competiția și va juca în Cupa României. În turul I, băimărenii vor primi replica celor de la Steaua București, partidă care va debuta la ora 17.00 în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”.

Minaur este cotată cu prima șansă la calificare, diferența de valoare înclinând evident în favoarea echipei noastre. Cel puțin așa reiese din parcursul celor două adversare în Liga Zimbrilor, unde Steaua este pe penultimul loc, fără niciun punct obținut.

Meciul din turul I va fi arbitrat de A. Avădanii și R. Popovici din Bacău, iar observator federal este A. Rucoi din Târgu Mureș.