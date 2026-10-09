S-a dat în folosință și primăria reabilitată de la Băița de sub Codru

După lucrări de reabilitare și modernizare, sediul primăriei din comuna Băița de sub Codru a fost repopulat cu serviciile din cadrul Primăriei.

De reținut că deși se gândea inițial dărâmarea și construirea alteia, probabil modestia ofertelor de finanțare de gen a făcut ca acea clădire să fie salvată, reabilitată. E de bine, pentru că acea construcție a fost gândită, făcută și folosită ca atare încă de la începuturi, fusese primărie încă de pe vremea Austro-Ungariei!