Și obrazul gros tot cu cheltuială se ține!

Nu ai cum să nu reacționezi cu nerv când vezi mostre de infatuare de la cei puși de tine să te conducă. Cum au stat o lună la patru ani ghiocei și au tras mătănii, au iubit popor, s-au pozat cu bunica, cu copilașul, ca acum să se uite la tine de sus, ca la ghiolban și cât pe ce să-ți pretindă să-i spui „Excelență”. Monsegniore.

Ei, mai toți ghiolbanii ăștia, dacă nu vin din zona albastră/tino nino, au fost trepăduși de partid. Umili servitori de sticle de apă minerală la conferințe de presă. Apoi șefuleți mărunți de instituții inexistente. Apoi au prins cheag. Mai ales c-au fost „ostași fideli”, au dat înapoi la partid zeciuiala pentru salariul pe care nu-l meritau, incompetenți fiind până-n pânzele albe. Dar hai să-i mai și devoalăm, nu? Cu tupeul lor, cu grețoșenia, cu obrazul gros. Toate pânzele sus, fie poale, fie cearșafuri!

Îl știți pe emisarul lui Trump ce a pus mâna pe telefon, de lângă Băluță-primar de sector, și l-a sunat pe președintele României, în public, să arate că-l sună înapoi? Tocmai e cercetat pentru drogarea și violarea unui fotomodel. Dar ce ziceți de însuși Trump care scrie mesaj public prin care îndeamnă la vot, vrea să câștige ai lui și zice „mulțumită marelui Elon Musk, fiecare vot republican va conta cât trei”. Nu e puțin prea explicit, mai ales de când cu acuzele de fraude de data trecută?

La noi nu, nimic, nimeni? Partidul cu nume de metal prețios l-a dat afară cu șut și gol pe Lulea, cel care înainte să prindă partidul cheag, l-a ținut angajat în firma sa ani la rând pe cel ce avea să devină președinte de partid. Frumoasă mulțumire. Doamna Diana s-a dus la Cotroceni ca să se propună premier, a zis că nu-l recunoaște pe președinte și a strigat „Trăiască Regina”. Maximă coerență, dar și obraz de numa’ numa’. Sus neamintitul Simion nu s-a dus la consultările cu președintele cu mesajul „Uzurpatorul de la Cotroceni să oprească spectacolul cătușelor”. Dar să nu fim obtuzi și să ne uităm doar într-o direcție. Un politician userist a fost arestat pentru c-a vrut să vândă strung de făcut arme către Belarus. Un primar liberal a dat, de 10 ani încoace, din banii primăriei, 115.000 pui congelați cetățenilor din comună. Ca să fie bine și să nu fie rău, nu? „România mă persecută de 30 de ani”, declară din bejenie Prințul Paul de România, sau „Prins Pol de Rumani” cum se prezintă el, de fapt fugar pentru c-a tras țepe cu terenuri. Un polițist din Sibiu a făcut atâtea falsuri și ilegalități că și-a înșelat până și propriii șefi. Conform Adevărul, Maramureșul e pe locul doi național în topul corupției locale, după București. Vezi că suntem și noi performanți, buni la ceva? Citează site-ul româniacurată.ro, ce face harta corupției locale, coroborată cu condamnările cu suspendare. Și cu scuze, pentru lipsa de precizie, am dat anterior topul europarlamentarilor ce nu dau pe la muncă, în care era pe locul doi Manda, cu 43,6% absențe, după un parlamentar grec ce e la închisoare. Da, e real, doar că pe locul 5 mai e și Rareș Bogdan, cu 32,8% lipsă de la serviciul foarte bine plătit.

Să încheiem însă cu un zâmbet. „Numai un deștept se poate simți prost. Prostul se simte întotdeauna deștept”. Și cu un titlu de la umoriștii Times New Roman care tranșează dintr-o lovitură două probleme majore ale României: „Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Gică Hagi, ca să plece de la Națională”. Și-am încălecat pe-o șa…