Activitate educativă cu tema grijii față de animale

Multe zâmbete, culoare, curiozitate și mișcare au animat o activitate educativă care a avut în centrul atenției grija și dragostea față de animale.

Manifestarea s-a desfășurat la Centrul Social Multifunc­țional „Rivulus Pueris” din Baia Mare, cu prilejul Zilei Internaționale a Animalelor.

”Aproximativ 50 de copii de la Școala Gimnazială «Nichita Stănescu» din Baia Mare și de la Grădinița cu Program Normal Nr. 13 s-au bucurat de o zi plină de jocuri, integrare prin muzică și mișcare, ghicitori interactive, realizare de măști cu animalul preferat și, bineînțeles, multă voie bună. Activitățile au fost coordonate de profesor pentru învățământ primar Chira Emilia. Prin joacă și activități interactive, cei mici au descoperit cât de important este să iubim, să respectăm și să avem grijă de animale”, au declarat reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.