Înscrieri la Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a deschis înscrierile pentru Târgul național pentru artizanat și meșteșuguri. Evenimentul, organizat în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, va avea loc la Târgu Jiu, în perioada 22 – 25 octombrie, pe esplanada Stadionului Municipal „Constantina Diță” din Târgu Jiu, județul Gorj.

Înscrierile se fac online până în 15 octombrie 2026, ora 20.00, pe platforma oficială – sme-ecotech.gov.ro. Termenul poate fi prelungit, după caz, până la epuizarea locurilor disponibile. Admiterea se va face în ordinea înscrierii, cu îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Meșteșugarii și artizanii selectați vor beneficia de participare gratuită și de o sumă forfetară de 2.500 de lei destinată cheltuielilor de cazare și transportului beneficiarului și al produselor sale la și de la eveniment. La târg pot participa întreprinderile mici și mijlocii, societățile cooperative, inclusiv cele meșteșugărești mixte, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, precum și asociații profesionale sau fundații care desfășoară activități sau au ca obiect promovarea meșteșugurilor, artei populare și artizanatului.

Pe durata evenimentului, expozanții vor putea organiza, la propriile standuri, sesiuni de ateliere pentru vizitatori. Participanții vor putea explica și demonstra practic modul în care sunt realizate produsele prin tehnici tradiționale, de la țesut, broderie, dantelărie, olărit și ceramică până la prelucrarea lemnului, pielii, fierului și sticlei.