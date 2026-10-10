Întregul tronson Valea Râului din Vișeu de Sus este asfaltat

Primăria Vișeu de Sus anunță finalizarea lucrărilor de asfaltare pentru tronsonul Valea Râului. Investiția este cu atât mai importantă, cu cât va facilita accesul pe Valea Vaserului.

„De la Pod Valea Scradei și până la Pod Novăț, pe toți cei 7 kilometri ai proiectului, a fost finalizată așternerea stratului de bază de asfalt. Sunt 7 kilometri care astăzi arată cu totul altfel. 7 kilometri care ne apropie și mai mult de una dintre cele mai frumoase și valoroase zone ale Vișeului de Sus – Valea Vaserului. Și, dincolo de cifre, este bucuria de a vedea cum un proiect mare, așteptat și deloc ușor prinde contur, kilometru după kilometru”, au punctat oficialii primăriei.