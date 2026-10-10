One Jazz Festival 8.0 aduce în Baia Mare 14 artiști din 5 țări

În Baia Mare va avea loc, în perioada 23-24 octombrie, la ATP Tech Center, a opta ediție a One Jazz Festival, un eveniment ajuns deja de tradiție, așteptat în fiecare toamnă în municipiu.

Ediția din acest an a One Jazz Festival aduce pe scenă 14 artiști consacrați din 5 țări și sonorități din patru universuri muzicale diferite: de la jazz contemporan și world music, la jazz-funk, flamenco, influențe clasice și mediteraneene. Fie că e iubitor al jazzului sau doar își dorește două seri de muzică autentică, plină de emoție, publicul larg va avea parte de concer­te memorabile, artiști speciali și o atmosferă elegantă, în care muzica se trăiește cu adevă­rat.

Programul One Jazz Festival 8:

Vineri, 23 octombrie: 19:00 – Amit Friedman Quartet (Israel); 20:45 Leszek Możdżer solo (Polonia)

Sâmbătă, 24 octombrie: 19:00 Nemanja Zlatarev & Co­a­lition Group (Serbia); 20;45 Marco Mezquida Trio (Spania/Cuba)

Prețul abonamentului pentru cele două zile de festival este de 230 lei, iar prețul unui bilet pentru o singură zi este de 135 de lei. Se pot achiziționa în perioada 28 septembrie – 24 octombrie 2026. Accesul la festival este permis doar pe baza abonamentului valid, unei singure persoane, o singură dată. Spectatorii vor fi ghidați către locurile specificate pe abonamente. Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit, fără locuri asigurate, doar însoțiți de cel puțin un părinte cu bilet valabil. Accesul copiilor peste 7 ani se face numai pe baza unui abonament valabil. Accesul în sală se va face începând cu ora 18:30. În fiecare seară, între concerte va avea loc o pauză de aproximativ 30 de minute. În acest interval, participanții vor avea acces în zona amenajată pentru fumat, precum și la barurile amplasate în foaier. One Jazz Festival este organizat de Asociaţia One Sound.