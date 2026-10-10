Piața Revoluției din Baia Mare renaște

Proiectul de modernizare a Pieței Revoluției din Baia Mare se apropie de final. În momentul de față se mai desfășoară lucrări pe strada 22 Decembrie, dar și acestea vor fi încheiate în scurt timp.

„La sfârșitul săptămânii viitoare, vom da drumul la trafic pe strada 22 Decembrie, în ambele sensuri, pentru a descongestiona strada Gheorghe Șincai. O veste pe care știu că o așteptați și mă bucur că pot să o anunț acum. Mai avem de pavat trotuarul, de așternut stratul de uzură și de făcut marcajele”, au punctat oficialii Primăriei Baia Mare.