Proiecţie specială a filmului Fjord, la Cinema City Baia Mare

O proiecţie specială a filmului „Fjord” va avea loc în 24 octombrie în cinematografele din ţară. La Cinema City Baia Mare, producţia va putea fi urmărită de la ora 18. Cei interesaţi de film pot să îşi procure biletele online de pe pagina cinemacity.ro. Evenimentul face parte din cea de-a XVII-a ediție a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest. Proiecția din 24 octombrie reprezintă o ocazie de a vedea „Fjord” cu aproape trei luni înaintea premierei naționale. Lansarea oficială în cinematografele din România este programată pentru 15 ianuarie 2027. Premiera va fi marcată printr-o gală la Sala Palatului din București, la care sunt anunțați Cristian Mungiu, Sebastian Stan, Renate Reinsve și membri din echipa filmului.

„Fjord” a avut un parcurs internațional important încă de la Festivalul de Film de la Cannes 2026, aducându-i lui Mungiu al doilea Palme d’Or din carieră. Pelicula este, de asemenea, propunerea României pentru categoria dedicată filmului internațional la Premiile Oscar 2027. Cristian Mungiu a câştigat cel de-al doilea Palme d’Or din carieră în 23 mai, devenind al zecelea regizor din istorie care atinge această performanţă, alăturându-se unor cineaşti precum Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, fraţii Dardenne sau Michael Haneke.

„Fjord” spune povestea soţilor Lisbet şi Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soţii Halberg. Copiii celor două familii devin apropiaţi, în ciuda diferenţelor de educaţie şi valori. Pe lângă Sebastian Stan şi Renate Reinsve din rolurile principale, în film apar şi actorii români Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany şi Ana Bodea. Este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu şi, totodată, primul film „românesc” al actorului Sebastian Stan. Turnat în principal în Norvegia, în primăvara lui 2025, filmul reuneşte actori vorbind engleză, norvegiană, suedeză şi română.

Filmul are distribuție globală. „Fjord” este o coproducţie România, Franţa, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda.