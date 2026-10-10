Și totuși, ceva se mișcă?!

Eppur si muove? Nu, încă n-a explodat mămăliga, e drept. Dar ceva se mișcă. Se naște o mișcare de revoltă împotriva establishmentului, a regulilor vechi, a celor ce vor să conducă cu orice preț. Da, schimbarea e bună, ideea e să nu schimbi cu ceva mai prost sau chiar fatal. La fel, să nu te lași manipulat să schimbi un rău cu un rău și mai mare. Dar Lumea se mișcă. La noi. Și aiurea.

Luăm exemplu Franța, unde revolta masivă a început cu subfinanțarea Învățământului. Bine, de aici până la a da foc la mașini și magazine e cam multișor. Dar ne ținem gura, ei au aplicat primii Democrația. Cu ghilotina. În SUA, partidul de la putere începe să se teamă de alegeri, n-a mers cu mituitul, nici cu șantajul, așteaptă minuni de la Elon sau… e bai. Turcia și Pakistanul trimit trupe în Arabia Saudită, să-i ajute să deblocheze rutele nautice, nu mai e loc de reguli internaţionale. În curând se va petrece și către Iran, nu poate fi lăsată Lumea la mâna câtorva nebuni, indiferent cât de influenți or fi ei. Unul din ei s-a și ales cu o statuie de aur la Bruxelles, nu foarte măgulitoare, e gol și stă în cârca unui om slab, amărât. Cu trimitere clară la caricaturile lui Art Young.

De ce se ridică oamenii, fie ei și doar virtual, în atacuri directe, fără perdea, la politicieni? Citiți și Dvs comentarii la postări automăgulitoare. Îi desființează, efectiv. Mi-ar fi rușine de moarte să postez ceva de gen, ca apoi să primesc 200 de comentarii de tip „Du-te, bă, și te culcă. Hoțule!” De ce? De unde furia? Păi, o fi cuțitul la os. Sau tupeul maximal, ca prețurile. Să dăm câteva exemple? Dăm. Rectorul unei universități private a absolvit în timp ce era rector o facultate de medicină acolo, ba a fost și președinta comisiei la care și-a dat licența. În medicină, atenție. S-a autoevaluat, cum ar veni. Aplicația unui partid în vogă, în creștere, își poate localiza membrii și are acces la fotografiile oamenilor. Nu e cam mult? Secretar de Stat în Ministerul Energiei: „Trebuie să ne pregătim pentru o iarnă cu prețuri foarte mari…”. Păi, dacă nu ești în stare să le atenuezi, du-te, mai bine zis, hai încoace, între pu… pardon, consumatori. Hai și la alții. Pentru prima dată de 20 de ani încoace, administrația Trump interzice observatorii internaționali la alegerile lor, ce urmează. E grăitor sau ce? Dar președintele aflat la cel mai mic nivel de popularitate din istoria SUA face un Arc de Triumf (Arc de Trumph) ce va fi și complex militar, cu bunker și posturi de sniperi, rachete, tot tacâmul. De ce? Tot în SUA, se retrage din comerț masiv carne de vită, porc și capră, cu alertă maximă. Au dat afară medicii de la CDC… Între timp, Rusia duce la ei nord-coreeni cu vize de studenți și-i pune să asambleze drone în fabrici. Salariul îl ia guvernul de la Phenian, nu ei, „studenții”. Sclavagism sau ba?

Dar să ne descrețim frunțile. A fost aleasă președintă nouă în Republica Kosovo. Nu vreți să știți cum o cheamă… da’ pariu că nu vine în vizită în România? Parlamentarul care a cerut instituțiilor să deconspire dârele de pe cer nu se lasă, deși îl râd toți cei care n-au dormit la orele de chimie până prin clasa a 6-a: „Fenomenul Chem­trails nu mai poate fi ascuns de Guvernul trădător și de mass- media vândută!” Încă una. Un anume idol al unei anume părți a poporului român avea acasă 27 de telefoane mobile, la care se adaugă dispozitivele nu foarte secrete – un Rabbler MNG300, adică mobile noise generator, ce produce un zgomot ce se amestecă cu vocea omului. Dar și un dispozitiv RF, un jammer portabil cu 6 canale, ce bruiază comunicațiile, 3 și 4G, Bluetooth și WiFi. Adică, ceva ce tu sau eu nu ne putem cumpăra nici măcar de pe piața neagră.

În traducere, e bine să ne enervăm. Să fim cu ochii pe politicieni. După cum știți/știm, nici unul nu e bun. În primul rând, din fișa postului, una (ne) zic și alta (ne) fac. Patriotismul, iubirea de glie, de popor, pupatul de moaște, hiperactivitatea fățişă sunt fațada goanei după Putere, Bani, Poziție. Glorie. Nemurire. Hai, sictir! Numai mare atenție la alternativa oferită, atâta zicem.