Viaţa şi Astronomia, explicate într-un film la Planetariul Baia Mare

Viața și Astronomia sunt explicate într-un film dedicat celor mai tineri dintre noi. „Filmul Hazelnuts (Super Alunele) este scris pentru copii mici, cu vârsta de la 5 ani în sus, folosind un format special conceput pentru această categorie de vârstă: gaguri vizuale, un format inspirat din teatrul de păpuși și concepte astronomice adaptate la nivelul lor de înțelegere.

Prin prezentarea planetelor din sistemul nostru solar din perspectiva vieții, Hazelnuts spune povestea condițiilor de viață de pe Pământ. Acest lucru ne permite să abordăm mai multe subiecte: zonele locuibile, rolul esențial al atmosferei și chiar diferitele etape ale formării planetei Pământ”, preciteată muzeograful Ciprian Crişan, de la Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare. Prin intermediul filmului care va putea fi vizionat în curând la Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare, veţi avea ocazia „să călătoriți alături de Nino și LILI, pentru a descoperi cosmosul și cele mai bune alune din UNIVERS”. Filmul „Superalunele – În căutarea planetei perfecte” durează 25 de minute, se adresează copiilor cu vârsta de la 5 ani în sus. Scenariu: Jaques Chambon; cu sprijinul Teatrului Jean Carmet – Mornant. Producător: Mediastro Promotion & 3d emotion.