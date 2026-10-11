A lovit o fetiță de 7 ani și a plecat de la locul accidentului

Un bărbat de 62 de ani a fost identificat de polițiștii din Săliștea de Sus, după ce ar fi accidentat o fetiță de 7 ani și ar fi plecat de la locul accidentului. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Accidentul s-a produs vineri, 9 octombrie, în jurul orei 18.00. Potrivit primelor verificări, bărbatul efectua o manevră de mers înapoi cu autoturismul și ar fi lovit-o pe minoră. După impact, acesta și-ar fi continuat deplasarea fără să anunțe poliția.

Fetița a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au reușit să identifice, la scurt timp, atât autoturismul implicat în accident, cât și șoferul. După testarea cu aparatul etilotest, bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cursul zilei de ieri, 11 octombrie, bărbatul a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.