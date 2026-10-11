Maximum de puncte în etapa 8

CS Minaur Baia Mare – Transilvania Sport Academy 6-0 (4-0)

Meci fără istoric în­tre prima clasată și lanterna roșie a Seriei 8. CS Minaur a dispus în etapa 8 a Ligii 3 fără drept de apel de Transilvania Sport Academy, scor 6-0 (4-0), și s-a distanțat în fruntea seriei, deținând acum un avans de 5 puncte.

Băimărenii și-au rezolvat cele trei puncte încă de la pauză, în primele 45 de minute aceștia marcând de patru ori, prin Raul Krausz (24), Emanuel Dat (31), Alexandru Buziuc (35) și Andy Bădici (45). În partea secundă au mai punctat Dragoș Nedelcu (69) și David Ciubăncan (87), astfel că Minaur a obținut o victorie previzibilă și așteptată din punct de vedere a diferenței de scor.

CS Minaur: Tancău – Iosif, Ghiocel, Șandru, Mureșan, Krausz, Filip (60, Mercioiu), Dat (60, Nedelcu), Șteau (46, Buhai), Buziuc (67, Ciubăncan), Bădici (67, Calotă). Antrenor: Paul Pîrvulescu.

Crișul Sântandrei – Academica Recea 0-2 (0-0)

Nou promovata continuă să surprindă plăcut și a urcat pe locul secund, după victoria senzațională de la Crișul Sântandrei – 0-2 (0-0), echipă cu aspirații la un loc de play-off.

După ce la pauză tabela a rămas imaculată, Academica Recea a avut o parte secundă de vis și a marcat de două ori, prin Sergiu Ciocan (64) și David Zoicaș (85), goluri care i-au asigurat cele trei puncte și a patra victorie consecutivă.

Academica Recea: E. Breban – Oros, Mondragon, Bud, M. Coza, Erdei, Ciocan (86, Andras), Avram (77, Ghita), Zoicaș (86, Vălean), Mărieș (89, Tuns), Orosz. Antrenor: Emil Kemenes.

CSM Sighetu Marmației – Unirea Dej 3-0 (2-0)

CSM Sighetu Marmației a trecut peste amărăciunea eșecului cu Academica Recea din etapa precedentă și s-a revanșat în fața propriilor suporteri cu un succes la scor de neprezentare, 3-0 (2-0) cu Unirea Dej.

Odoh Chika a deschis scorul încă din minutul 9, majorat la ultima fază a reprizei prin reușita lui Ionuț Mănescu, introdus în teren în minutul 38. Alex Oltean a făcut 3-0 imediat după pauză, în minutul 53, stabilind totodată scorul final.

CSM Sighetu Marmației: Trifon – Tomșa (66, Codrea), Egri, Yu­suf, Brașoveanu, Mă­rieș (66, Coș), Gherasim (66, Mihalcea), Popșa (38, Mănescu), Odoh (60, Santiago), Oltean, Cacior. Antrenor: Flavius Sabău.

Rezultate etapa 8: Sănătatea Cluj – SCM Zalău 1-1; Lotus Băile Felix – Bihorul Beiuș 0-1; CSM Sighetu Marmației – Unirea Dej 3-0; Unirea Tășnad – Academia de Fotbal Viitorul 1-0; CS Minaur Baia Mare – Transilvania Sport Academy 6-0; Crișul Sântandrei – Academica Recea 0-2.



Etapa 9: Vineri, 16 octombrie, ora 15.00: Unirea Dej – Crișul Sântandrei; Academica Recea – Sănătatea Cluj; Academia de Fotbal Viitorul Cluj – CSM Sighetu Marmației. Sâmbătă, 17 octombrie, ora 15.00: SCM Zalău – Lotus Băile Felix; Bihorul Beiuș – CS Minaur Baia Mare; Transilvania Sport Academy – Unirea Tășnad.