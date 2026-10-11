Știința Explorări, o victorie și un eșec la turneul de la Dej

Știința Explorări a participat, joi și vineri, la turneul organizat de Unirea Dej, la care a mai fost invitată, pe lângă cele două cluburi, formația bucureșteană CSM.

În prima zi de turneu, băimărenii au cedat în minimum de seturi în detrimentul echipei gazdă, iar în ziua a doua formația noastră a câștigat duelul cu CSM în cinci seturi.

După o perioadă îndelungată, presărată cu ședințe de pregătire și teste amicale, Știința Explorări este în fața unui nou sezon. Primul joc oficial pentru formația antrenată de Liviu Râpeanu este meciul din Cupa României, cu CSU Știința București, în deplasare, programat pentru sâmbătă, 17 octombrie.

Unirea Dej – Știința Explorări 3-0 (25-19, 25-15, 25-23)

Explorări: Walawender, D. Pop, Ciatău, Iovescu, Su­son, Drobnic, Miheț (libero). Au mai jucat: Badea, C. Urian, A. Ion, Monga, Ba­log-Ciegler. Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Kornel Kowalewski și Alexandru Urian nu au evoluat, fiind accidentați.

Știința Explorări – CSM București 3-2 (25-16, 25-17, 19-25, 22-25, 15-10)

Explorări: Walawender, A. Ion, Ciatău, Iovescu, Ba­dea, Suson, Miheț (libero). Au mai jucat: D. Pop, Ba­log-Ciegler. Antrenori: Li­viu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Drobnic, Al. Urian și Kowalewski au lipsit din motive obiective.