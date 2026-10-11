Tânăr de 21 de ani, reținut după ce și-ar fi agresat concubina

Un tânăr de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-ar fi agresat concubina pe o stradă din Baia Sprie. Acesta este cercetat pentru violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice. Duminică, agresorul a fost prezentat instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă.

Incidentul s-a petrecut vineri, 9 octombrie, în jurul orei 18.00, pe strada Microraion Vest, în urma unor discuții în contradictoriu între cei doi. Polițiștii au fost sesizați cu privire la agresiune și au început verificările.

Deși evaluarea riscului nu a indicat necesitatea unor măsuri de protecție pe baza răspunsurilor oferite de femeie, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru a înlătura starea de pericol.

În urma cercetărilor, sâmbătă, 10 octombrie, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Ieri, agresorul a fost prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.