Traficul rutier din Maramureș, supravegheat din elicopter

Traficul rutier de pe principalele drumuri din județul Maramureș va fi monitorizat din elicopter în zilele de 11 și 16 octombrie. Acțiunea este organizată pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor rutiere.

Elicopterele Inspectoratului General de Aviație vor survola mai multe sectoare de drum unde există un risc ridicat de producere a accidentelor.

În cazul în care vor fi observate încălcări ale regulilor de circulație, informațiile vor fi transmise polițiștilor rutieri aflați la sol, care vor lua măsurile legale.

Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte limitele de viteză, să evite depășirile neregulamentare și să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să nu urce la volan după ce au consumat alcool sau substanțe psihoactive și să respecte indicațiile polițiștilor.

Autoritățile reamintesc că respectarea regulilor de circulație și atenția la volan pot preveni accidentele și pot salva vieți.