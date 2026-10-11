Turistă din Belgia, rătăcită în Munții Rodnei, salvată de jandarmii montani

O turistă din Belgia, care s-a rătăcit într-o zonă împădurită și greu accesibilă din Munții Rodnei, a fost găsită de jandarmii montani din Borșa și condusă în siguranță în oraș.

Intervenția a avut loc vineri, 9 octombrie, după ce, în jurul orei 14.30, jandarmii au fost anunțați printr-un apel la 112 că o femeie s-a rătăcit în pădure. Trei jandarmi montani au pornit în căutarea ei și au avut nevoie de aproximativ trei ore pentru a ajunge în zona indicată.

Femeia plecase din Com­plexul Turistic Borșa și a urmat o hartă de pe telefon pentru a parcurge un traseu nemarcat. După cinci ore de mers pe cărări și prin pădure, a ajuns într-o zonă greu accesibilă și, speriată, a cerut ajutor.

La momentul găsirii, aceasta nu avea probleme de sănătate. Jandarmii au însoțit-o până la autospeciala de intervenție, apoi au condus-o înapoi în Borșa.

Pentru a evita astfel de situații, jandarmii le recomandă turiștilor să aleagă trasee marcate, potrivite pregătirii lor, să nu plece singuri la drum și să aibă echipament adecvat și telefonul încărcat. În cazul în care se rătăcesc sau se află în pericol, aceștia sunt sfătuiți să sune la 112.