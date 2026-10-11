„Zimbrii”, victorie la aproape 100 de puncte diferență

CSM Știința Baia Mare – Universitatea ELBI Cluj 115-7 (70-0)

CSM Știința a debutat în a doua competiție ca valoare ierarhică din întrecerea internă cu o victorie care nu necesită niciun fel de comentariu.

Sâmbătă, pe Arena Zimbrilor, în primul meci din grupele Cupei României, băimărenii au învins Universitatea ELBI Cluj cu scorul de 115-7 (70-0), într-un duel în care diferența dintre cele două combatante este reflectată prin scorul consemnat la finalul celor 80 de minute.

Toma Mîrzac a fost cel mai bun om al partidei, jucătorul băimărean trecându-și în cont 31 de puncte. Un eseu și 13 transformări.

Sâmbătă, 17 octombrie, CSM Știința Baia Mare se va deplasa la Timișoara, pentru derbyul cu campioana SCM USV, meci care va decide ordinea primelor două clasate în Grupa A.

CSM Știința Baia Mare: Kutsniashvili, Colev, Dugladze, Roșu, Gelashvili, C. Chirică (C), Moyake, Bitsadze, Mîrzac, Mokhoabane, Ahokovi, Tomane, Lămboiu, Sikuea, Po­poaia. Rezerve: Trollip, Sălceanu, Grămadă, Kutsnish­vili, Beleca, Kisting. Antrenor: Eugen Apjok.