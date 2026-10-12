Calificare scontată

CS Minaur Baia Mare – Steaua București 39-26 (21-14)

CS Minaur Baia Mare s-a calificat în turul secund al Cupei României, după ce a eliminat în turul inaugural formația Steaua București. Cândva un derby veritabil, acum confruntările dintre Minaur și Steaua nu mai provoacă niciun fel de adrenalină, iar duelurile dintre cele două au devenit o simplă obișnuință. Așa a fost și duminică, când băimărenii au învins fără probleme – 39-26 (21-14) – o echipă tânără a Stelei revenită în primul eșalon după un an de exil în liga secundă.

Băimărenii au început foarte bine partida și s-au desprins rapid pe tabelă. Au condus cu 4-0 (5), apoi cu 12-7 (15) și 19-11 (26), iar la pauză aveau un avantaj de șapte goluri, scor 21-14.

Nici după reluare, Minaur nu a redus ritmul. Echipa băimăreană și-a mărit treptat diferența, ajungând să conducă la zece goluri în minutul 50, când tabela arăta 31-21. Pe final, gazdele și-au păstrat avantajul, iar partida s-a încheiat cu scorul de 39-26, o diferență logică dacă ținem cont de situația actuală a celor două echipe.

Sala Polivalentă „Lascăr Pană”. Arbitri: Narcis Adrian Avădanii – Răzvan Popovici (Bacău). Observator FRH: Adrian Rucoi (Târgu Mureș). Aruncări de la 7 m: 5-4 (transformate: 4-3, au ratat: Ardelean, respectiv Burlacu). Minute de eliminare: 8-8.

CS Minaur: D. Makaria (7 intervenții), Sîncu (7 intervenții, a apărat un 7 m) – T. Botea 7, Pavlov 6 (4 din 7 m), E. Pop 4, L. Sabou 4, Bordeanu 3, Nagy 3, Klis 3, Forsberg 3, Lornstad 2, Rancans 2, Diocou 2, Fotache, Ardelean. Antrenor: Nuno Farelo.

Steaua: Pașca (4 intervenții, a apărat un 7 m), Ștefan (3 intervenții) – Călinescu 6, Mazilescu 1, Burlacu 3, Roșu 3 (1 din 7 m), Gheorghe, Buzu, Mitu 1 (din 7 m), Constantina 1, Niculae 1 (din 7 m), Stanisavljevic 5, Hornet 1, Mircioiu, Negrilă 2, Coltoi 2. Antrenor: Ionuț Georgescu.

Rezultate turul 1: CS Unirea Sânnicolau Mare – CSU Suceava 30-44; CSM Călărași – CS Politehnica Iași 27-30; CS Medgidia – CSU Constantin Brâncuși Târgu Jiu 46-35; CSM Făgăraș – CS Hobbyhand București 33-26; AHCS Dinamyc Zalău – CSM Odorheiu Secuiesc 30-29; ACS Olympic FRH – CSO Teutonii Ghimbav 18-38; CSU Pitești – CSM Oradea 43-42; CSM Sighișoara – CS Universitatea Cluj 28-26; CSM Vaslui – CSM Constanța 22-29; CSU Târgoviște – CSU Universitatea de Vest Timișoara 39-27; CS Minaur Baia Mare – Steaua București 39-26.