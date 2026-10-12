CAS Maramureș a lansat ”Ghidul pentru sănătatea femeii: prevenție, îngrijire și drepturi, de la prima consultație până la recuperare”

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș a lansat vineri „Ghidul pentru sănătatea femeii. Prevenție, îngrijire și drepturi”, un material dedicat cancerului de sân și cancerului de col uterin. Elaborat de Adrian Mădăras, director general al instituției, ghidul explică serviciile medicale decontate, condițiile de acces și pașii de urmat în diferitele etape ale îngrijirii. Materialul poate fi consultat și descărcat la linkul: https://casmm.ro/asigurati/ghid-sanatatea-femeii.

Ghidul se adresează femeilor care doresc să își protejeze sănătatea, celor care au observat o modificare sau așteaptă confirmarea unui diagnostic, pacientelor aflate în tratament și celor care au nevoie de monitorizare ori recuperare. Informațiile sunt utile și persoanelor care le însoțesc și le îngrijesc. Concepția materialului pornește de la situațiile concrete prin care poate trece o femeie. Capitolele urmăresc întrebările acesteia: ce poate face pentru prevenție, unde se adresează pentru investigații, ce urmează după diagnostic și cum obține sprijin în timpul tratamentului sau după încheierea lui. Cititoarea poate merge direct la capitolul care răspunde nevoii sale, fără să parcurgă întregul document.

„Am conceput acest ghid pornind de la întrebările pe care o femeie le are în fiecare etapă: când vrea să prevină boala, când așteaptă un rezultat, când primește un diagnostic și când încearcă să își reia viața după tratament. Am adunat lângă explicația fiecărui serviciu pașii pentru a-l accesa. O femeie care trece prin cancer nu ar trebui să poarte și povara de a afla singură ce drepturi are. Grija înseamnă și să îi spunem unde poate cere ajutor, pentru ea și pentru omul care îi stă alături”, a declarat Adrian Mădăras Director General, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș.

Printre altele, materialul prezintă consultația preventivă la medicul de familie, vaccinarea împotriva virusului papiloma uman și testarea pentru depistarea precoce a cancerului de sân și de col uterin. Explică diferența dintre investigațiile recomandate unei femei fără simptome și evaluarea necesară atunci când apare un semn de boală sau un rezultat modificat. Ghidul acordă atenție dificultăților practice care pot însoți boala. Transportul sanitar neasistat este prezentat distinct, prin explicarea deplasărilor eligibile, a documentelor justificative și a modului de organizare cu unitatea medicală și serviciul de transport. De asemenea, există și un capitol distinct care explică concediile medicale pentru pacienta oncologică și pentru persoana care o însoțește la intervenții chirurgicale și tratamente. Cititoarele găsesc informații despre condițiile de acordare, durată, indemnizații, obținerea certificatelor și depunerea documentelor. Materialul diferențiază asigurarea pentru servicii medicale de asigurarea pentru concedii și indemnizații.