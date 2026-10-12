Manuale şcolare la clasa a IX-a, aprobate prin ordin de ministru la 63 de discipline

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a aprobat, prin ordin de ministru, manualele școlare pentru clasa a IX-a declarate câștigătoare în urma licitațiilor, pentru 63 de discipline. Pentru alte 9 discipline au fost depuse contestații, iar procedura va putea continua după soluționarea acestora.

„Prin efortul celor implicați, durata acestei proceduri de achiziție a fost redusă de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni. Înțeleg nemulțumirile și criticile legate de întârzierea manualelor, dar, cunoscând munca depusă în ultimele șapte luni, nu am ce să le reproșez colegilor implicați pentru această perioadă. Pentru clasa a X-a, am solicitat pregătirea documentației pentru procedura de achiziție până la finalul acestei luni, astfel încât manualele să poată fi disponibile în licee până în august 2027. Elevii și profesorii au nevoie de predictibilitate și de resursele necesare încă de la începutul anului școlar, iar pentru aceasta, fiecare etapă trebuie pregătită din timp”, a declarat ministrul Educaţiei.

Pentru a sprijini elevii și profesorii de clasa a IX-a la acest început de an școlar, au fost elaborate și puse la dispoziție o serie de materiale-suport, fiind, de asemenea, disponibile și manualele anterioare, al căror conținut acoperă parțial programele actuale.