Medicii din Baia Mare vor participa direct la formarea noilor generații

Medicii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Baia Mare vor fi implicați în mod direct în pregătirea noilor generații. Pentru a marca legătura tot mai strânsă dintre medicina practicată zi de zi pentru pacienții din Maramureș și pregătirea universitară a celor care vor lucra peste câțiva ani, alături de halatele albe de aici, unitatea medicală a găzduit deschiderea oficială a anului universitar 2026–2027 pentru studenții Extensiei Baia Mare a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Cu această ocazie a fost marcată oficial și noua titulatură a celei mai mari unități medicale din județ: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

”Statutul de spital clinic confirmă o realitate construită în timp: activitatea medicală, pregătirea studenților și implicarea cadrelor universitare se desfășoară astăzi în același loc și se susțin reciproc. Pentru studenți, spitalul devine spațiul în care ceea ce învață la curs capătă chip, responsabilitate și sens. În secții, în laboratoare, în sălile de operație și în contactul direct cu pacientul, medicina se învață alături de profesioniști care o practică în fiecare zi. Pentru medicii noștri, legătura cu mediul universitar aduce schimb profesional, cercetare, acces la experiență academică și posibilitatea de a participa direct la formarea noilor generații. Pentru spital, înseamnă condiții mai bune pentru a atrage specialiști, pentru a-i păstra în Baia Mare și pentru a dezvolta servicii medicale tot mai complexe”, au declarat reprezentanții spitalului.

La eveniment au participat prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, conf. dr. Cosmin Caraiani, decanul Facultății de Asistență Medicală și Științe ale Sănătății, prof. dr. Daniel Mureșan, președintele Senatului UMF, și prof. dr. Călin Pop, medic primar cardiolog și cadru universitar al UMF „Iuliu Hațieganu”. Din partea spitalului au participat dr. Rareș Pop, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, și dr. Lucian Bogdan, directorul medical, alături de colegi din echipa medicală. La eveniment a fost prezent și Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

În spatele acestei realizări sunt ani de muncă, de colaborare și de încredere între Spitalul Județean și UMF „Iuliu Hațieganu”.

”În fiecare zi, în acest spital vin oameni care caută un diagnostic, un tratament, o soluție și, uneori, un răspuns de care depinde întreaga lor familie. Pentru ei dezvoltăm secțiile, investim în aparatură, pregătim echipe și căutăm specialiști cât mai bine formați. Iar dacă, peste câțiva ani, tinerii care învață astăzi medicina la Baia Mare vor alege să rămână și să aibă grijă de oamenii de aici, vom ști că am făcut ceva cu adevărat bun pentru Maramureș. Ne dorim ca tinerii care studiază aici să își poată imagina și viața profesională aici. Să învețe de la medicii spitalului, să se perfecționeze, să se întoarcă în secții ca specialiști și să ofere comunității în care s-au format priceperea lor. Pentru ca medicina de calitate să poată fi găsită cât mai aproape de casă”, au concluzionat oficialii unității sanitare.