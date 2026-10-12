Mesaj pentru implicare comună pentru „Părinţi informaţi. Adolescenţi protejaţi”

Săptămâna trecută la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Constantin Opriș”, Baia Mare, s-a desfășurat cursul „Părinți informați, Adolescenți protejați”, dedicat informării și instruirii părinților cu privire la consumul de droguri în rândul adolescenților.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, partener în acest proiect de anvergură, a confirmat susținerea cu fermitate a inițiativelor care pun pe primul loc siguranța, sănătatea și viitorul tinerilor noștri, fiind alături de comunitate în cadrul acestui proiect de amploare. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a fost reprezentat de către inspectorul școlar general, prof. Ioan Muntean, de către inspectorul școlar general adjunct, prof. Mihai-Cosmin Pop, și de către inspectorul pentru activități extrașcolare, prof. Gabriela Pîrvu.

În cadrul evenimentului, inspector școlar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, prof. Ioan Muntean, a subliniat importanța vitală a unui parteneriat real și strâns între școală, familie și instituțiile medicale și juridice. Mesajul transmis a fost unul de solidaritate și acțiune comună, prin implicare directă în oferirea de soluții și sprijin pentru profesori, părinți și elevi deopotrivă.