Săptămâna trecută la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Constantin Opriș”, Baia Mare, s-a desfășurat cursul „Părinți informați, Adolescenți protejați”, dedicat informării și instruirii părinților cu privire la consumul de droguri în rândul adolescenților.
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, partener în acest proiect de anvergură, a confirmat susținerea cu fermitate a inițiativelor care pun pe primul loc siguranța, sănătatea și viitorul tinerilor noștri, fiind alături de comunitate în cadrul acestui proiect de amploare. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a fost reprezentat de către inspectorul școlar general, prof. Ioan Muntean, de către inspectorul școlar general adjunct, prof. Mihai-Cosmin Pop, și de către inspectorul pentru activități extrașcolare, prof. Gabriela Pîrvu.
În cadrul evenimentului, inspector școlar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, prof. Ioan Muntean, a subliniat importanța vitală a unui parteneriat real și strâns între școală, familie și instituțiile medicale și juridice. Mesajul transmis a fost unul de solidaritate și acțiune comună, prin implicare directă în oferirea de soluții și sprijin pentru profesori, părinți și elevi deopotrivă.
Mesaj pentru implicare comună pentru „Părinţi informaţi. Adolescenţi protejaţi”
Săptămâna trecută la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Constantin Opriș”, Baia Mare, s-a desfășurat cursul „Părinți informați, Adolescenți protejați”, dedicat informării și instruirii părinților cu privire la consumul de droguri în rândul adolescenților.