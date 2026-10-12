Nu se mai termină gunoaiele din păduri

Ni se plâng oamenii muntelui că unele păduri, culmea, din zone protejate, recent amintite Situri Natura 2000, gem de gunoaie.

Exemplu, pădurile de pe Valea Neagră spre Igniș și Izvoare. Oameni ce bat acele păduri de decenii ne spun că niciodată n-a fost atâta mizerie în pădure, adusă intenționat sau lăsată de turiști. Am fost, am văzut, e real. În fiecare poieniță sau luminiș sunt gunoaie, vetre de foc, barăci, în desișul pădurii de brad e o continuă toaletă publică, pe alocuri, cu dâre de hârtie igienică. Au fost văzuți chiar automobiliști ce aruncau pungi de gunoi, din mersul mașinii.