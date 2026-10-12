Parcare suplimentară la Cimitirul Horea 2

Administrația publică locală din Baia Mare are în vedere modernizarea cimitirelor din subordine. În acest sens, se dorește extinderea Cimitirului Tanatorio, în timp ce la Cimitirul Horea 2 se fac lucrări pentru o nouă parcare.

„Sunt peste 5.000 de morminte aici și este evident că Tanatorio are nevoie de mai mult spațiu. De aceea, avem deja aprobată în Consiliul Local extinderea cimitirului și pregătim documentațiile și indicatorii tehnico-economici necesari pentru a putea face acest pas. La Horea 2, lucrările începute anul trecut sunt, de asemenea, aproape de finalizare. Am refăcut garduri, am intervenit la capelă și la spațiile aferente și, așa cum am promis anul trecut, pregătim inclusiv relocarea gardului, construirea unui nou gard, practic, pentru a crea o zonă suplimentară destinată parcării”, a explicat Doru Dăncuș, primarul orașului.