Școala modernizată total la Săpânța, alte investiții în finalizare

Comuna Săpânța beneficiază acum de o școală modernă, cu alura de liceu de oraș, după finalizarea investițiilor prin PNRR, care au adus pompe de căldură, fotovoltaice, mobilier, computere, săli de clasă dotate total.

Tot aici, ne spune Gheorghe Stan, primarul comunei, sunt în așteptarea containerelor pentru depozitul CAV de deșeuri ce e ajuns la 80%, ba tot de la AFM se cere finanțare pentru un câmp de fotovotaice. Comuna are facturi de 42.000 lei lunar pentru iluminatul public, la 875 de lămpi. Mai mult, o altă cerere de finanțare se referă la dotarea instituțiilor publice cu panouri fotovoltaice (primărie, grădiniță, dispensar, cămin cultutral) pentru reducerea facturilor.