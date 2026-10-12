Un consilier local invită reprezentanții comunității de pe Craica la dialog, în Consiliul Local

Consilierul local al Băii Mari, Radu Trufan, a invitat la viitoarea ședință a Consiliului Local reprezentanți ai comunită­ții de pe Craica, pentru ca aceștia să aibă ocazia să-și expună situația, problemele și nevoile. Invitația vine după ce, în comunitate, a avut loc, de curând, un incendiu în urma căruia au fost distruse 15 cocioabe, iar 50-60 de oameni au fost afectați.

„Știu că lucrurile sunt împărțite. Știu și că subiectul «pungilor de sărăcie» revine, aproape de fiecare dată, în preajma campaniilor electorale. Unii speculează incapacitatea administrației, alții folosesc comunitatea ca masă de manevră electorală. Iar după alegeri, de cele mai multe ori, lucrurile rămân neschimbate. Cred că este momentul să pornim această discuție acum, când freamătul electoral nu există. Am invitat la viitoarea ședință a Consiliului Local reprezentanți ai comunității pentru a-și expune situația, problemele și nevoile și pentru a deschide un dialog care trenează deja de 30 de ani în municipiul nostru”, a declarat Radu Trufan.