Vizită de monitorizare la Şcoala Gimnazială din Şomcuta Mare

Zilele trecute, s-a desfășurat o vizită de lucru și monitorizare la Școala Gimnazială Nr. 2 Șomcuta Mare (structură a Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare), unitate de învățământ inclusă în rețeaua celor 5 școli-pilot din cadrul proiectului „Învățare pentru toți în județul Maramureș”.

Activitatea a beneficiat de prezența lui Radu Szekely, Consilier al Ministrului Educației și expert în politici educaționale, de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureș (inspector școlar general prof. Muntean Ioan, inspectorii școlari generali adjuncți prof. Hitter Annamaria și prof. Pop Mihai), alături de echipa de coordonare a proiectului, inspector școlar prof. Terezia Ildiko Grama și Maria Kovacs de la Asociația Toți Copiii Citesc.

Obiectivul principal al vizitei a vizat asistarea la orele de curs și analiza impactului metodelor ino­vatoare de dezvoltare a literației timpurii aplicate de cadrele didactice facilitatoare: la Clasa Pregătitoare, au fost observate secvențe didactice centrate pe primele deprinderi de literație timpurie; la Clasa I, activitățile de la clasă au evidențiat un progres al elevilor în privința achizițiilor de citit-scris comparativ cu anul școlar anterior, confirmând eficiența intervențiilor metodologice derulate în cadrul proiectului pilot.

În cadrul discuțiilor purtate cu echipa managerială și cadrele didactice, au fost analizate rezultatele obținute până în prezent, parcursul de formare și mentorat, precum și modalitățile concrete de susținere a elevilor din medii vulnerabile pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii.

Proiectul județean „În­vățare pentru toți în județul Maramureș” este implementat de Asociația „Toți Copiii Citesc”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și ERIKS Development Partner.