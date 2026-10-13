25 de ani de activitate și noua viață dată unui simbol al arhitecturii românești din Baia Mare

Dublă sărbătoare pentru arhitecții maramureșeni

Filiala Nord-Vest a Ordinului Arhitecților din România a marcat 25 de ani de la înființarea Ordinului Arhitecților Români într-un loc cu totul special: Palatul Administrativ al Județului Maramureș. Tema întâlnirii a fost „Arhitectură, istorie și identitate la Palat”. A fost o zi cu multă emoție. Echipa CUBICON a prezentat proiectul de reabilitare a Palatului Administrativ din Baia Mare, iar invitații au descoperit clădirea într-un tur ghidat și în expoziția dedicată proiectului.

Palatul, proiectat de arhitectul Mircea Alifanti la sfârșitul anilor ’60, este considerat de mulți cea mai frumoasă clădire administrativă din România. „Misiunea noastră a fost clară: să o aducem la standardele de azi – structură consolidată, instalații noi, eficiență energetică – fără să-i schimbăm identitatea”, a declarat președintele OAR Nord Vest, arh. Oxana Nicoleta Crăciun.

În 2022, autoritatea deliberativă a Consiliului Județean Maramureș a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții „Reabilitarea Palatului Administrativ”. Ulterior a fost accesată finanțarea europeană care a făcut posibilă reabilitarea Palatului Administrativ și redarea unei înfățișări demne de valoarea sa arhitecturală.

Palatul Administrativ din Baia Mare a fost construit între anii 1969-1970, după planurile unui colectiv condus de arhitectul Mircea Alifanti, a cărui personalitate și activitate au definit arhitectura anilor 1970 și programul func­țiunilor administrative, urmărind un stil precursor regionalismului critic. „Din colectivul de elaborare au mai făcut parte arhitecții: Adrian Panaitescu, Alexandra Florian și Tiberiu Benedek. Proiectul de rezistență a fost realizat de către inginerii Dragoș Badea, Alexandru Eliescu și Alexandru Cișmigiu, în timp ce instalațiile electrice au fost proiectate de către ing. Dénes Ladislau, cele de încălzire de către Francisc Lung, iar instalațiile sanitare de către Ion Burlan.

Ca o recunoaștere a rezultatelor profesionale remarcabile, anul 1970 a adus arhitecților Mircea Alifanti, Tiberiu Benedek, Alexandra Florian și Adrian Panaitescu, Premiul Uniunii Arhitecților din România pentru Sediul Palatului Politico-Administrativ din Baia Mare”, potrivit informațiilor oficiale furnizate pe pagina de internet a Consiliului Județean Maramureș.