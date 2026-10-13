Ajutor pentru încălzire la Ardusat

Locuitorii comunei Ardusat care au nevoie de sprijin pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026–2027 pot depune cererile la Primărie în perioada 19 octombrie – 16 noiembrie 2026, inclusiv.

Pentru acordarea ajutorului, solicitantul trebuie să prezinte o cerere pe propria răspundere, actele de identitate ale membrilor familiei și documentele care dovedesc dreptul asupra locuinței. La dosar se mai adaugă actele privind veniturile: adeverință de salariu, cupoane de pensie, alocații, indemnizații sau alte venituri, după caz. De asemenea, pentru persoanele de peste 16 ani care nu realizează venituri este necesară o adeverință de la ANAF. Dacă familia deține autoturism sau motocicletă, trebuie prezentată și cartea de identitate a vehiculului, pentru verificarea vechimii.

Ajutorul poate fi acordat persoanelor care au un venit net lunar de cel mult 1.386 de lei pe membru de familie, respectiv 2.053 de lei pentru persoana singură, cu condiția să nu dețină bunuri care duc la pierderea dreptului la sprijin.

Printre bunurile care pot duce la excludere se numără anumite autoturisme sau motociclete, mai multe vehicule, terenuri sau alte proprietăți, utilaje agricole ori pentru prelucrarea lemnului, precum și depozite bancare de peste 3.000 de lei.

Primăria Ardusat îi îndeamnă pe cei care consideră că se încadrează în condițiile de acordare să își pregătească din timp documentele și să depună cererea în perioada stabilită. Autoritățile atrag atenția că toate veniturile și bunurile trebuie declarate corect.