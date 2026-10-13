Amenzi de aproape 6.000 de lei și intervenții după sesizări privind urșii

Aproximativ 140 de jandarmi maramureșeni au acționat la finalul săptămânii trecute pentru menținerea ordinii și siguranței publice. În urma misiunilor, au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 6.000 de lei.

Potrivit Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș, sancțiunile au fost date pentru tulburarea liniștii publice, folosirea unor cuvinte și expresii jignitoare, consumul de alcool în locuri nepermise și apelarea la mila publicului.

Sâmbătă seara, în jurul orei 21.30, jandarmii au intervenit la un local de pe bulevardul Decebal din Baia Mare. Un bărbat de 48 de ani a reclamat că ar fi fost agresat de un alt bărbat, în vârstă de 45 de ani, în urma unor discuții în contradictoriu. Jandarmii au întocmit actele necesare pentru sesizarea infracțiunii de lovire sau alte violențe și le-au predat Poliției Municipiului Baia Mare, pentru continuarea cercetărilor.

În toate cele trei zile ale sfârșitului de săptămână, jandarmii au intervenit în urma unor sesizări privind prezența urșilor în Berința, în apropierea unei stâne de oi, în zona Strâmbu Băiuț și în orașul Borșa.

În Borșa, doi bărbați au fost atacați și mușcați de un urs. Pentru îndepărtarea animalelor, jandarmii au folosit semnale acustice și luminoase și au intensificat patrulările în zonele semnalate, pentru siguranța localnicilor.