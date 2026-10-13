Amintiri și gânduri de la medicul nonagenar Ariton Breban

Sunt oameni care nu lasă în urmă doar o carieră, ci o adevărată poveste de viață. Recent, în cadrul Clubului Pasionaților de Literatură, la invitația doamnei Maria Garbe , în fața participanților a venit dr. Ariton Breban, medic nonagenar, un om care și-a dedicat peste șapte decenii semenilor și profesiei medicale.

Numele său este legat de începuturile Secției de Medicină Internă a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, fiind medicul care a semnat prima foaie de observație și prima rețetă a secției.

„Dincolo de halatul alb, de consultații și de anii petrecuți lângă oameni aflați în suferință, rămâne o viață bogată în întâmplări, chipuri, emoții și lecții. Toate acestea și-au găsit locul, peste ani, în volumele sale autobiografice și de memorialistică. La întâlnirea de la Caspev am avut privilegiul de a asculta, chiar din glasul său, amintiri despre medicina de altădată, despre oameni și vremuri, despre vocație, responsabilitate și bucuria de a fi de folos celorlalți”, a relatat Maria Gârbe care s-a arătat impresionată de faptul că la cei 94 de ani ai săi, doctorul are o memorie de invidiat.

Alături de dr. Ariton Breban a fost prezent și prof. Vasile Leschian, redactor de carte al volumelor sale. Medicul are acum în pregătire al cincilea volum de amintiri. Mai trebuie spus că la cei peste 90 de ani ai săi, dr. Ariton Breban a mărturisit că s-ar fi bucurat să participe la finele lunii septembrie, la Congresul Internațional de Longevitate (ediția a II-a), organizat la Biblioteca Națională a României din București.