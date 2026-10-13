Cursul ”Părinți informați. Adolescenți protejați”, un succes

Cursul ”Părinți informați. Adolescenți protejați”, organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Baia Mare, a fost un real succes. Holul unității medicale a devenit neîncăpător pentru numeroșii participanți.

”După luni de pregătire, prezența și atenția participanților au fost o mare bucurie pentru întreaga echipă. Iar mesajele primite după curs au prelungit această bucurie și dincolo de încheierea serii. Le mulțumim lectorilor și tuturor celor care au făcut posibilă această seară, pentru implicare și pentru grija cu care au pregătit întâlnirea cu părinții”, au punctat reprezentanții spitalului.