Nouă clasări pe podium pentru Medio Monte la Cupa Christeen’s

Sportivii de la Medio Monte Baia Sprie au obținut rezultate foarte bune la Cupa Christeen’s, competiție de dans sportiv desfășurată sâmbătă, la Sighetu Marmației. Clubul maramureșean a urcat de nouă ori pe podium și a fost prezent în toate finalele categoriilor la care a participat.

Medio Monte a fost reprezentat în competiția oficială de 14 perechi și două fete la solo, iar alte patru fete au participat la întrecerea neoficială. Pentru copiii cu vârste între 9 și 11 ani, concursul a fost o adevărată probă de rezistență. Aceștia au dansat timp de peste șase ore, de la 15.00 până la 21.30.

Printre cele mai bune rezultate s-au numărat victoriile obținute de Ștefan și Greta, la categoria Debutanți 2 dansuri (8-9 ani), de Edi și Karina, la Clasa E (6-9 ani), și de Andrei și Iulia, la Open Basic (16-35 de ani).

Pe locul al doilea s-au clasat Nicole, la fete solo (10-11 ani), David și Victoria, la Clasa E (6-9 ani), Matei și Arianna, la Clasa E (10-11 ani), precum și Matei și Diana, la Clasa E (12–15 ani). Pe locul al treilea au terminat Patrik și Maria, la Debutanți 2 dansuri (10-11 ani), și Bogdan și Mara, la Clasa E (10-11 ani).

Rezultate bune au obținut și celelalte perechi ale clubului, care au încheiat competiția pe locuri fruntașe la mai multe categorii de vârstă și niveluri de pregătire.

Un moment special l-au reprezentat cele trei perechi de copii cu vârste între 4 și 7 ani, care au participat la primul lor concurs oficial. Mateo și Aria au ocupat locul al patrulea, Șerban și Anastasia s-au clasat pe locul al șaptelea, iar David și Antonia au încheiat pe locul al optulea.