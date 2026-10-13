O delegaţie de la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, prezentă la aniversarea Bibliotecii „Maramureş”din Chişinău

În perioada 12–15 octombrie, Filiala „Maramureș” a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” din Chișinău sărbătorește 25 de ani de activitate, sub genericul „Biblioteca Maramureș – 25 de ani de tradiție, lectură și inovație”. Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, instituție care a contribuit în mod esențial la înființarea filialei, este alături de partenerii săi din Republica Moldova la acest moment aniversar.

În anul 2001, Filiala „Ma­ramureș” a fost constituită integral din fondul de carte oferit de Biblioteca Județeană „Pe­tre Dul­fu” Baia Mare, prin implicarea directorului de atunci, dr. Teodor Ardelean. Acest gest a reprezentat mai mult decât o donație de carte: a fost un demers de apropiere culturală, prin care literatura română și valorile spirituale ale Maramureșului au trecut Prutul, contribuind la consolidarea unui spațiu de lectură, cunoaștere și identitate românească, au declarat oficialii Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare.

La manifestările aniversare, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare este reprezentată de o delegație condusă de Alina Lemnean, șef Serviciu Relații cu publicul, din care fac parte bibliotecarele Mara Popovici, Anca Sima și Pop Daniela Claudia.